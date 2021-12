Picco dei contagi in Liguria: +2.420 in 24 ore. Mai così tanti dall’inizio della pandemia. Ma calano i ricoveri. Toti: “I pazienti sono un terzo rispetto a dicembre 2020 grazie al vaccino” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Aumentano i pazienti in terapia intensiva: sono 47, 4 in più rispetto a giovedì 30 dicembre. Tra questi anche un bambino al Gaslini Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 31 dicembre 2021) Aumentano iin terapia intensiva:47, 4 in piùa giovedì 30. Tra questi anche un bambino al Gaslini

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Sudafrica ha annunciato di aver superato il picco dell'ondata di Omicron senza un aumento significativo nel nume… - Agenzia_Italia : Il Sudafrica supera il picco dei contagi, via il coprifuoco - Corriere : Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» - RobertoZucchi11 : Il Sudafrica supera il picco dei contagi, via il coprifuoco - RobertoZucchi11 : RT @Agenzia_Italia: Il Sudafrica supera il picco dei contagi, via il coprifuoco -