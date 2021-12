Pessina di slancio | ' Atalanta e Italia | abbiamo frenato Ma il 2022 sarà nostro'

Advertising

Le sue due squadre e la stessa parabola, in fondo: il decollo, il picco, la frenata. E un 2022 per ripartire: Atalanta e Italia, per Matteopari sono. Anche in questo. "Il parallelo ci sta, anche se il rallentamento dell'Atalanta è stato più leggero ed è più facile rimediare: non ci aspetta un 'dentro o fuori'". Guarda tutta la ......- Classifiche Primo tempo Gasperini schiera la difesa a tre e davanti si affida a, Ilicic e ... Gli spagnoli però crescono col passare dei minuti e i bergamaschi perdono loiniziale. Gli ...