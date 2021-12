Percorso Mondiali ciclismo 2022: tracciato mosso in Australia, ma per ruote veloci. Descrizione e altimetria (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il nuovo anno è alle porte e si inizia già a pensare a tutti gli appuntamenti che ci saranno in futuro. Per quanto riguarda il ciclismo su strada spazio a Classiche Monumento, Grandi Giri e, ovviamente, ai Mondiali, che come di consueto saranno in programma a fine settembre. Ci si sposterà verso l’Australia, come accaduto nel 2010: dal 18 al 25 settembre in quel di Wollogong. Ovviamente l’attesa è tutta per la prova in linea al maschile, da sempre la gara più spettacolare e ricca di emozioni. Andiamo a scoprire nel dettaglio il Percorso che attenderà i corridori. Si inizierà con un tratto in linea (pianeggiante, lungo 35 km e con partenza da Helensburgh), poi a seguire un doppio circuito. Il primo circuito è costruito attorno al Mount Keira (8,7 km al 5% di pendenza media, con punte del 15%), mentre il secondo presenta ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il nuovo anno è alle porte e si inizia già a pensare a tutti gli appuntamenti che ci saranno in futuro. Per quanto riguarda ilsu strada spazio a Classiche Monumento, Grandi Giri e, ovviamente, ai, che come di consueto saranno in programma a fine settembre. Ci si sposterà verso l’, come accaduto nel 2010: dal 18 al 25 settembre in quel di Wollogong. Ovviamente l’attesa è tutta per la prova in linea al maschile, da sempre la gara più spettacolare e ricca di emozioni. Andiamo a scoprire nel dettaglio ilche attenderà i corridori. Si inizierà con un tratto in linea (pianeggiante, lungo 35 km e con partenza da Helensburgh), poi a seguire un doppio circuito. Il primo circuito è costruito attorno al Mount Keira (8,7 km al 5% di pendenza media, con punte del 15%), mentre il secondo presenta ...

