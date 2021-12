Perché non gioca Moise Kean? Il vero motivo che nessuno conosce (Di venerdì 31 dicembre 2021) Moise Kean, nonostante le diciotto presenze totali, meriterebbe più spazio in una squadra con molte difficoltà a livello offensivo. La Juventus, nel primi mesi di stagione, ha mostrato molte difficoltà; uno dei più grandi problemi è stato, senza dubbio, il reparto offensivo. La partenza di Cristiano Ronaldo, tornato la scorsa estate al Manchester United, ha creato un vuoto importante dal punto di vista realizzativo. La società, per colmare questo vuoto, ha puntato su Morata e Kean (Dybala non ha, nelle corde, venti gol a stagione). L’attaccante spagnolo sta deludendo le aspettative e l’ultimo mese di campionato non può lasciare tranquilli società e allenatore. Diverso il discorso su Moise Kean che non ha ancora dimostrato le qualità viste al PSG. E’ anche per questo che la società vuole mettere mano ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 31 dicembre 2021), nonostante le diciotto presenze totali, meriterebbe più spazio in una squadra con molte difficoltà a livello offensivo. La Juventus, nel primi mesi di stagione, ha mostrato molte difficoltà; uno dei più grandi problemi è stato, senza dubbio, il reparto offensivo. La partenza di Cristiano Ronaldo, tornato la scorsa estate al Manchester United, ha creato un vuoto importante dal punto di vista realizzativo. La società, per colmare questo vuoto, ha puntato su Morata e(Dybala non ha, nelle corde, venti gol a stagione). L’attaccante spagnolo sta deludendo le aspettative e l’ultimo mese di campionato non può lasciare tranquilli società e allenatore. Diverso il discorso suche non ha ancora dimostrato le qualità viste al PSG. E’ anche per questo che la società vuole mettere mano ...

Advertising

borghi_claudio : Ve la ricordate quando i buffoni dicevano che in est europa c'erano più contagi perchè non erano vaccinati mentre d… - FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - CremoniniCesare : Lo scrivo tutti gli anni oggi, :) perché mi regala un sorriso. “Non si ingrassa da Natale a capodanno, ma da capo… - kaeden0ha : @ZOLDYCKJUN eh appunto ???? però se vinco il 50/50 con xiao a soft pity significa che non ho usato molte pull perché… - mxrcov : e non mi vergogno di piangere perché quella è stata la mia casa -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Grande Fratello Vip, contrasti tra Nathaly Caldonazzo ed Eva Grimaldi: ''Dai risposte sciocche'' Nella casa del Grande Fratello Vip non c'è pietà per nessuno, neppure perché russa inconsapevolmente la notte e non riesce a porvi rimedio. Stanca di trascorrere le notti in bianco, Nathaly Caldonazzo si scaglia contro Eva Grimaldi , e ...

Agrigento, notificati dieci avvisi di garanzia ai vertici di Italgas per il disastro di Ravanusa dello scorso 11 dicembre ... sul come e sul perché si sia creata la bolla, e perfino sul punto esatto dove la stessa si sia ...nazionali e regionali di 'Italgas reti' di nominare i propri consulenti durante l'accertamento non ...

Da complottisti a responsabili, la metamorfosi dei 5S. Ecco perché ora sono i più odiati dai No Vax La Repubblica Nella casa del Grande Fratello Vipc'è pietà per nessuno, neppurerussa inconsapevolmente la notte eriesce a porvi rimedio. Stanca di trascorrere le notti in bianco, Nathaly Caldonazzo si scaglia contro Eva Grimaldi , e ...... sul come e sulsi sia creata la bolla, e perfino sul punto esatto dove la stessa si sia ...nazionali e regionali di 'Italgas reti' di nominare i propri consulenti durante l'accertamento...