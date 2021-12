Perchè festeggiamo la Befana il 6 gennaio? 3 curiosità assolutamente da conoscere (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 6 gennaio viene festeggiata l’Epifania e i bambini ricevono calze piene di dolci e dolcetti portati dalla Befana. Che però, come da tradizione, porta il carbone ai bimbi che sono stati un po’ birichini durante l’anno. Ma come mai questa vecchietta a bordo della scopa che “vola” di casa in casa si chiama Befana? E perché porta i suoi doni racchiusi proprio in una calza? E Perchè anche in Italia celebriamo questa festa? I bambini sono spesso curiosi e devono sapere tutto, ma proprio tutto sulla Befana, per questo motivo anche gli adulti devono essere ben preparati e dare loro tutte le risposte del caso. Le curiosità sulla festa dell’Epifania e sulla Befana sono davvero tante: scopriamo le 3 cose assolutamente da sapere! 3 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 6viene festeggiata l’Epifania e i bambini ricevono calze piene di dolci e dolcetti portati dalla. Che però, come da tradizione, porta il carbone ai bimbi che sono stati un po’ birichini durante l’anno. Ma come mai questa vecchietta a bordo della scopa che “vola” di casa in casa si chiama? E perché porta i suoi doni racchiusi proprio in una calza? Eanche in Italia celebriamo questa festa? I bambini sono spesso curiosi e devono sapere tutto, ma proprio tutto sulla, per questo motivo anche gli adulti devono essere ben preparati e dare loro tutte le risposte del caso. Lesulla festa dell’Epifania e sullasono davvero tante: scopriamo le 3 coseda sapere! 3 ...

Advertising

Loretta88197243 : @Eraclio64231340 Idem per mio marito e me..a parte il fatto che non festeggiamo più nulla da tanti anni e sai perch… - proteggimiric : festeggiamo per il 2022 solo perché uscirà peaky blinders, e non ci dispiacerebbe un thomas shelby con gli occhiali… - SimoneMaloni : @jo19N26 Ma che cazz peggio del Bayern contro lo UTD! Vabbè allora ti chiamo stasera alle 23,59 bicchiere in mano e… - TheHalbard : @IAlianna_ Festeggiamo perché amiamo questo splendido mondo e le persone che ci vivono. Festeggiamo perché sappiamo… - bIuemariposa : Pazzesco perché solo il 31 dicembre 2019 io e mia cugina ci siam dette okay festeggiamo con altra gente, facciamo u… -