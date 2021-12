Perché è ora di una politica sanitaria europea. Scrive Pennisi (Di venerdì 31 dicembre 2021) La pandemia ha in un certo senso forzato l’Unione europea (Ue) ad includere anche se non formalmente la sanità tra le materie oggetto di strategia europea. C’è stato un notevole coordinamento in materia di approvvigionamento di vaccini (il cui acquisto è stato centralizzato nella Commissione europea) nonché nel definire regole per i viaggi intra-Ue e per quelli da e per Paesi dove sono apparse nuove varianti del Covid-19. C’è stata poca attenzione, almeno in Italia, nei confronti della proposta di regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione. Se ne è, però, occupato il Cnel, consulente istituzionale del governo. Prima con un il documento di osservazioni e proposte concernenti ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) La pandemia ha in un certo senso forzato l’Unione(Ue) ad includere anche se non formalmente la sanità tra le materie oggetto di strategia. C’è stato un notevole coordinamento in materia di approvvigionamento di vaccini (il cui acquisto è stato centralizzato nella Commissione) nonché nel definire regole per i viaggi intra-Ue e per quelli da e per Paesi dove sono apparse nuove varianti del Covid-19. C’è stata poca attenzione, almeno in Italia, nei confronti della proposta di regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione. Se ne è, però, occupato il Cnel, consulente istituzionale del governo. Prima con un il documento di osservazioni e proposte concernenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché ora Gli scontenti della Brexit: le voci di chi lavora meno e peggio Il commercio avrebbe continuato esattamente come prima, ma erano tutte bugie perché quello che ... avremmo dovuto avere 100, 150 persone a raccogliere le giunchiglie, e ora siamo scesi a 25". Destino ...

"Omicron? Delta faceva più paura". Parla la virologa che ha scoperto la variante, e in Sudafrica tolgono il coprifuoco Il virus non vuole uccidere le persone perché nel momento in cui il virus uccide le persone, il ... Ora, se chiedi alla persona normale là fuori, quali sono i sintomi di Omicron, non saranno in grado di ...

