"Per ordine di Pier Silvio". Travaglio, fango su Mediaset: dove si spinge (contro il Cav) (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Per ordine di Pier Silvio Berlusconi". Al Fatto quotidiano approfittano del clima di "quiete natalizia" a Cologno Monzese per spalare un bel po' di fango su Silvio Berlusconi, il suo secondogenito e su Mediaset. D'altronde, siamo alla vigilia della "battaglia delle battaglie" per il Quirinale, con il leader di Forza Italia che conta di combattere con successo, e nella redazione del direttore Marco Travaglio da settimane si respira l'aria dell'Apocalisse. Oltre ai vari fiumi di piombo su pentiti di mafia, guai giudiziari e gossip sessuali rispolverati dagli archivi per azzoppare la corsa del Cav, non poteva mancare il colpo basso sulla tv. "Anche Mediaset, ovviamente, deve dare il suo contributo per provare a coronare il sogno del suo ...

