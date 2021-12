"Per la Regina il 2021 è stato l'inizio della fine": il monito dell'esperta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Poche gioie, contro tensioni e dolori indescrivibili. Il 2021 è stato un anno decisamente in salita per la famiglia reale inglese Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Poche gioie, contro tensioni e dolori indescrivibili. Ilun anno decisamente in salita per la famiglia reale inglese

Advertising

matteosalvinimi : Intubato e operato mentre veniva al mondo per un raro tumore al cuore, salvato dalla competenza dei medici dell’osp… - SkyTG24 : Un messaggio di auguri insolitamente personale quello che la Regina Elisabetta ha rivolto al Regno Unito per questo… - Vincent20896893 : RT @pbecchi: Per prendere un bus o un tram o un treno bisogna essere vaccinati. Chi non lo è non potrà andare a scuola o al lavoro, a meno… - Carlothefirst : RT @pbecchi: Per prendere un bus o un tram o un treno bisogna essere vaccinati. Chi non lo è non potrà andare a scuola o al lavoro, a meno… - ablibero : RT @pbecchi: Per prendere un bus o un tram o un treno bisogna essere vaccinati. Chi non lo è non potrà andare a scuola o al lavoro, a meno… -