Per Capodanno niente feste nelle piazze. A Roma si ferma anche la "maratonina" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non ci saranno zona rossa e coprifuoco, ma non si potrà celebrare il 2022. Il governatore del Molise Bardi: "Attenti ai veglioni in casa" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non ci saranno zona rossa e coprifuoco, ma non si potrà celebrare il 2022. Il governatore del Molise Bardi: "Attenti ai veglioni in casa"

