Pedullà | «Insigne e Criscito al Toronto operazioni per giugno»

#Insigne e #Criscito al #Toronto entrambi da giugno. Dirigenti canadesi in #Italia tra il 4 e il 5. Insigne 4 anni più 1 di opzione, chiariamo: i 10 milioni più bonus sono netti. Criscito prima vuole aiutare il #Genoa nella corsa salvezza — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 31, 2021 Su Twitter l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato rispetto alle trattative che possono portare il capitano del Napoli Lorenzo Insigne e il capitano del Genoa Mimmo Criscito in Canada, al Toronto. Dalla prossima estate, però. Non prima. Lo stipendio offerto a Insigne, secondo quanto riporta Pedullà, è netto. I dirigenti del Toronto saranno in Italia ...

