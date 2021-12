Pd | Rosato | ' contento che nostro futuro sia altrove'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Massimo D'Alema annuncia che intende rientrare nel Pd perché questo ormai è guarito dalla malattia, cioè da chi come me pensava di poter farne un partito riformista. Al di là della gentile poesia utilizzata, tanti auguri al Pd! Tra questo rientro e l'alleanza strategica con Conte, Bonafede e Toninelli sonoche ilsia". Lo scrive su Facebook Ettore, presidente di Italia viva.

...non consultava mai il leader di Italia Viva e anzi - ricordano i renziani - era ben contento (oltre ... gli anti - renziani - attacca il presidente di Italia Viva Ettore Rosato- . I magistrati che ...Roma, 31 dic. "Massimo D'Alema annuncia che intende rientrare nel Pd perché questo ormai è guarito dalla malattia, cioè da chi come me pensava di poter farne un ...