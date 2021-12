Parenti serpenti | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 31 dicembre 2021): trama, cast e streaming delStasera, 31 dicembre 2021, alle ore 21,00 su La7 va in ondadel 1992 diretto da Mario Monicelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Si stanno per festeggiare le festività natalizie; a Sulmona quattro figli, assieme alle rispettive famiglie, si riuniscono nella casa degli anziani genitori: Saverio, vicebrigadiere dei carabinieri in congedo ora affetto da una lieve forma di demenza senile, e Trieste ancora energica ed arzilla. La famiglia è composta dai seguenti nuclei? Lina, perenne nevrotica che lavora nella biblioteca comunale di Teramo, il marito Michele, geometra per lo stesso comune, appassionato cacciatore, tifoso del Pescara e iscritto alla Democrazia Cristiana e il figlio Mauro; ...

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 31 Dicembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima e seconda serata sui canali TV in chiaro: Gli Aristogatti, Parenti serpenti, A qualcuno piace caldo, Peter Rabbit, Harry ti presento Sally, Hotel Transylvania 3, Siamo tutti Alberto Sordi?, Pulp Fiction, Tango & Cash, Un semplice desiderio