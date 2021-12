Papa Francesco | “La pandemia ha accresciuto in tutto il mondo il senso di smarrimento”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Lain corso ormai da quasi due anni “hainilildi”. Lo ha dichiarato ogginell’omelia per i vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, nella Basilica di San Pietro. “Dopo una prima fase di reazione, in cui ci siamo sentiti solidali sulla stessa barca, si è diffusa la tentazione del ‘si salvi chi può’”, ha dettodurante la celebrazione dei vespri, seguiti dal tradizionale “Te Deum” di ringraziamento per l’anno trascorso. ”Ma grazie a Dio abbiamo reagito di nuovo, con ildi responsabilità”, ha detto il pontefice, che quest’anno non ha tenuto la consueta visita al presepe allestito in piazza San Pietro, “per evitare ...

CITTA' DEL VATICANO -a sorpresa assiste e non presiede la celebrazione dei primi Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, seguiti dal tradizionale canto dell'inno "Te Deum", il ...È il monito chelancia in occasione del tradizionale Te Deum di ringraziamento per l'anno trascorso, in presenza del sindaco Roberto Gualtieri. L'auspicio del Pontefice "è che tutti ...Il Pontefice richiama tutti alla solidarietà, al rispetto degli altri e ai valori concreti e non "di facciata" ...Papa Francesco come di consueto ha pronunciato la sua omelia a San Pietro nel corso della celebrazione dei Vespri venerdì 31 dicembre. Il ...