Papa Francesco assiste al Te Deum ma non presiede  

AGI - Papa Francesco all'ultimo momento ha deciso di non presiedere nella Basilica di San Pietro i primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e Te Deum di ringraziamento per l'anno trascorso. Il Pontefice ha quindi assistito alla celebrazione (al suo posto il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio) e ha letto l'omelia. Un fuoriprogramma che non è stato spiegato dal Vaticano. Interpellato dall'AGI, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha solo risposto: "Il Papa ha voluto che la celebrazione di questa sera fosse presieduta da Sua Eminenza, il card. Re, decano del collegio cardinalizio, mentre ha pronunciato lui l'omelia". Il Pontefice l'anno scorso, a causa di una dolorosa sciatalgia, non prese parte alle celebrazioni del 31 dicembre ...

