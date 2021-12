Paolo Calissano | vita privata | biografia | carriera | cause della morte e curiosità sull’attore

Advertising

Corriere : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: nella stanza da letto flaconi di psicofarmaci - davidemaggio : Paolo Calissano è stato trovato morto nella sua casa di Roma. Aveva 54 anni - repubblica : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa - RaiNews : Aveva 54 anni, nell'appartamento trovati flaconi di psicofarmaci - juornoit : #Juorno #Giallo a #Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo #Calissano... Aveva da anni problemi di droga -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Calissano

E' stato trovato morto nella sua casa a Roma l'attore genovese, celebre volto soprattutto in serie tv di successo negli anni '90 - 2000, dalla 'Dottoressa Gio" a 'Linda e il Brigadiere', fino a 'Vivere'. Secondo le prime informazioni circolate, ...Trovato morto ieri sera in casa, a Roma ,, il 54enne attore di origini genovesi protagonista di soap italiane di successo come ' Vivere ', ' Per amore ' e ' La dottoressa Giò '. A dare l'allarme ai soccorritori la fidanzata ...Chi era Paolo Calissano nella vita privata? La notizia è giunta solo pochi minuti fa ed è di quelle che lasciano sgomenti: l'amato attore genovese è stato trovato morto nella sua casa romana in zona B ...L'attore genovese aveva 54 anni. Gli inquirenti ipotizzano un'overdose da psicofarmaci. Nel 2005 era stato arrestato per cessione di droga a una donna morta a casa sua per overdose di .... Gli inquire ...