Paolo Calissano, ultima intervista a Domenica Live prima della morte: l'arresto per cocaina e l'incidente stradale (VIDEO)) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano è nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2021. Per rendergli omaggio ed esprimere le nostre più sentite condoglianze, vogliamo ricordare insieme la sua ultima intervista televisiva a Domenica Live, subito dopo il brutto incidente stradale che l'aveva visto coinvolto.

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - Corriere : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: nella stanza da letto flaconi di psicofarmaci - salidaparallela : RT @ElioLannutti: Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano Secondo una prima ipotesi, sarebbe deceduto per un mix di farmaci. A… - inews__24 : ??Il mondo del cinema piange #PaoloCalissano, morto nella sua casa a #Roma per un mix letale di farmaci ??I dettagli -