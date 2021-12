Paolo Calissano trovato morto: suicidio o morte accidentale? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Se n’è andato nel silenzio Paolo Calissano, attore italiano che ha recitato in fiction romantiche come “La dottoressa Giò” e “Vento di ponente”. Aveva 54 anni, ma da anni la sua vita aveva preso una piega imprevedibile. Fino a ieri, quando è stato trovato morto dai carabinieri della stazione Medaglie d’Oro, ucciso da un mix di psicofarmaci letale. Solo, riverso sul pavimento della sua casa. Una vita di successo e problemi giudiziari Paolo Calissano era molto amato dal pubblico femminile. Aveva lavorato in tantissime fiction tra cui anche “Palermo – Milano sola andata” e aveva partecipato anche al reality l’Isola dei Famosi (seconda edizione). Ma tutto ciò non è stato sufficiente. Il 25 Settembre 2005 Paolo Calissano trova la sua compagna morta per ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 31 dicembre 2021) Se n’è andato nel silenzio, attore italiano che ha recitato in fiction romantiche come “La dottoressa Giò” e “Vento di ponente”. Aveva 54 anni, ma da anni la sua vita aveva preso una piega imprevedibile. Fino a ieri, quando è statodai carabinieri della stazione Medaglie d’Oro, ucciso da un mix di psicofarmaci letale. Solo, riverso sul pavimento della sua casa. Una vita di successo e problemi giudiziariera molto amato dal pubblico femminile. Aveva lavorato in tantissime fiction tra cui anche “Palermo – Milano sola andata” e aveva partecipato anche al reality l’Isola dei Famosi (seconda edizione). Ma tutto ciò non è stato sufficiente. Il 25 Settembre 2005trova la sua compagna morta per ...

