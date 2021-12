Paolo Calissano trovato morto nella sua abitazione di Roma

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il corpo dell'attore, 54 anni, è statosenza vitasuadiserata di giovedì 30 dicembre. L'allarme era stato lanciato dalla sua compagna, che non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, aveva avvertito le forze dell'ordine. Morte: trovati psicofarmaci accanto al cadavere I carabinieri e i sanitari del 118, intervenuti presso la suana nel quartiere Balduina, ha rinvenuto l'attore senza vita con accanto diverse confezioni di psicofarmaci, che utilizzava per curare la depressione di cui soffriva. Proprio il ritrovamento dei medicinali, fa ipotizzare ad una morte causata da una overdose di psicofarmaci, non si sa se ...