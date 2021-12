Paolo Calissano: trovato morto l’attore nella sua casa di Roma (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stato trovato morto nella sua abitazione di Roma, nel quartiere Balduina, l’attore genovese Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Secondo una prima ipotesi, sarebbe deceduto dopo l’assunzione di un mix di farmaci: diverse pillole sono state trovate sia nella sua camera da letto, sia in cucina. l’attore – trovato senza vita disteso sul suo letto – soffriva di depressione, per questo in casa sono state rinvenute diverse scatole di psicofarmaci. Secondo le prime risultanze investigative la casa era in ordine e non sono stati trovati segni di violenza. Le finestre erano sbarrate e la porta chiusa a doppia mandata. A dare l’allarme e contattare le forze dell’ordine è stata la compagna, che non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) È statosua abitazione di, nel quartiere Balduina,genovese. Aveva 54 anni. Secondo una prima ipotesi, sarebbe deceduto dopo l’assunzione di un mix di farmaci: diverse pillole sono state trovate siasua camera da letto, sia in cucina.senza vita disteso sul suo letto – soffriva di depressione, per questo insono state rinvenute diverse scatole di psicofarmaci. Secondo le prime risultanze investigative laera in ordine e non sono stati trovati segni di violenza. Le finestre erano sbarrate e la porta chiusa a doppia mandata. A dare l’allarme e contattare le forze dell’ordine è stata la compagna, che non ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - RaiNews : Aveva 54 anni, nell'appartamento trovati flaconi di psicofarmaci - alecavo : RT @SkyTG24: #Roma, attore Paolo Calissano trovato morto in casa - SkyTG24 : #Roma, attore Paolo Calissano trovato morto in casa - NewSicilia : Il corpo senza vita dell'attore è stato trovato nelle scorse ore nella sua abitazione #Newsicilia -