Paolo Calissano trovato morto in casa: la scoperta della scientifica

Paolo Calissano è stato trovato morto a cinquantaquattro anni in casa in zona Balduina a Roma. Il rinvenimento risale alla serata di ieri, giovedì 30 dicembre. L'attore era uno dei volti noti delle fiction degli anni '900-2000 e ha recitato in varie serie tv come 'Dottoressa Gio', 'Linda e il Brigadiere' e 'Vivere'. Come riportato da La Repubblica, che stamattina ha reso nota la notizia della sua scomparsa, l'ipotesi è che l'attore sia deceduto a causa di un'overdose da farmaci. Calissano soffriva di depressione, sul suo comodino e sparse in varie altre parti della casa c'erano infatti diverse confezioni di medicinali e psicofarmici. Non è chiaro al momento però se si sia trattato di una morte involontaria oppure di un suicidio.

