Paolo Calissano morto per overdose di farmaci? "Sciacalli": la rabbia della sua fidanzata, cosa hanno trovato in casa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sebbene fosse ormai uscito dai radar del mondo dello spettacolo da diversi anni, Paolo Calissano con la sua morte non ha lasciato indifferente l'opinione pubblica. L'attore nato a Genova 54 anni fa è stato trovato privo di vita nella sua casa romana: fatale sarebbe stato un mix di farmaci, dato che sono state ritrovate diverse confezioni di medicinali e psicofarmaci che utilizzava per curare la depressione. Secondo le prime informazioni riportate da La Repubblica, le pillole sarebbero state trovate sparse sia nella camera da letto che in cucina: Calissano potrebbe quindi essere morto per un'overdose di farmaci, da stabilire nel caso se sia stata fortuita o volontaria. La sua ultima compagna, la 43enne Fabiana ...

