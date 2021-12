Paolo Calissano morto da giorni: “corpo in stato di decomposizione” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano è stato trovato morto ieri sera alle 23:00, quando la fidanzata ha dato l’allarme perché non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Quando i carabinieri sono entrati nel suo appartamento hanno trovato tutto in ordine con le finestre sbarrate e la porta chiusa a chiave. L’attore giaceva morto sul suo letto e sia sul comodino che in cucina sono stati ritrovate due scatole di psicofarmaci aperte, con qualche pasticca caduta a terra. Secondo una prima ricostruzione, infatti, Paolo Calissano sarebbe morto per un mix letale di farmaci. Questa mattina l’agenzia di stampa AGI ha dato ulteriori dettagli sugli ultimi istanti di vita dell’attore, specificando che i carabinieri hanno trovato il suo corpo in ... Leggi su biccy (Di venerdì 31 dicembre 2021)trovatoieri sera alle 23:00, quando la fidanzata ha dato l’allarme perché non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Quando i carabinieri sono entrati nel suo appartamento hanno trovato tutto in ordine con le finestre sbarrate e la porta chiusa a chiave. L’attore giacevasul suo letto e sia sul comodino che in cucina sono stati ritrovate due scatole di psicofarmaci aperte, con qualche pasticca caduta a terra. Secondo una prima ricostruzione, infatti,sarebbeper un mix letale di farmaci. Questa mattina l’agenzia di stampa AGI ha dato ulteriori dettagli sugli ultimi istanti di vita dell’attore, specificando che i carabinieri hanno trovato il suoin ...

