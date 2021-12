Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - Corriere : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: nella stanza da letto flaconi di psicofarmaci - zazoomblog : Paolo Calissano la tragica ipotesi: morto due giorni prima del ritrovamento - #Paolo #Calissano #tragica #ipotesi: - infoitcultura : Morte Paolo Calissano: Davide Silvestri, la richiesta dei fan al GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Calissano

L'improvvisa morte diha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano e tutti i suoi colleghi che in passato hanno avuto il piacere di collaborare con lui all'interno di serie televisive e film. Tra i tanti ...Il mondo dello spettacolo è ancora sotto shock per la tragica morte a soli 54 anni dell'attore. L'attore è stato trovato privo di vita in casa sua a Roma , dopo l'allarme lanciato dalla compagna che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Secondo alcune primissime ..."Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso". Ma oggi la compagna di Paolo Calissano non ci sta e pochi minuti fa ha urlato su Instagram il suo dolore: «Lasciatelo in pace» (Gazzetta del ...Barbara d'Urso piange la morte di Paolo Calissano: "Le tue fragilità hanno preso il sopravvento" Barbara d'Urso nelle ultime ore ha voluto ricordare Paolo ...