Paolo Calissano è morto. Trovato privo di vita nella sua abitazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) . Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso L’ex attore Paolo Calissano, 54 anni, è stato riTrovato privo di vita nella sua abitazione romana. A descrive i dettagli del ritrovamento è il Corriere della Sera. Si legge sul quotidiano che Calissano era riverso sul letto e che sul comodino e nella cucina sono state ritrovare diverse scatole di psicofarmaci, alcune riverse a terra. E’ probabile che a causare la morte sia stata l’assunzione di un mix di farmaci che l’attore “assumeva a causa di una forte depressione per la quale era in cura da mesi”. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza e la casa è stata ritrovata in ordine. Leggi anche: OMICRON, GALLI: “IL PICCO DEI CONTAGI DEVE ANCORA ARRIVARE” A dare l’allarme ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) . Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso L’ex attore, 54 anni, è stato ridisuaromana. A descrive i dettagli del ritrovamento è il Corriere della Sera. Si legge sul quotidiano cheera riverso sul letto e che sul comodino ecucina sono state ritrovare diverse scatole di psicofarmaci, alcune riverse a terra. E’ probabile che a causare la morte sia stata l’assunzione di un mix di farmaci che l’attore “assumeva a causa di una forte depressione per la quale era in cura da mesi”. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza e la casa è stata ritrovata in ordine. Leggi anche: OMICRON, GALLI: “IL PICCO DEI CONTAGI DEVE ANCORA ARRIVARE” A dare l’allarme ...

