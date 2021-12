Paolo Calissano è morto: lutto nel mondo dello spettacolo, l’attore di “Vivere” trovato senza vita a 54 anni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Risveglio sotto choc nel mondo dello spettacolo per la morte di Paolo Calissano, attore 54enne famoso per la sua carriera sul set di numerose fiction e soap di successo, da La dottoressa Giò a Vivere. Un nuovo lutto si abbatte sulle cronache nazionali a chiudere un 2021 funestato dalla morte di personaggi amatissimi dal pubblico, da Franco Battiato a Raffaella Carrà. Secondo quanto trapelato, l’attore sarebbe stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione di Roma. morto Paolo Calissano, l’attore aveva 54 anni La notizia della morte di Paolo Calissano è arrivata ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Risveglio sotto choc nelper la morte di, attore 54enne famoso per la sua carriera sul set di numerose fiction e soap di successo, da La dottoressa Giò a. Un nuovosi abbatte sulle cronache nazionali a chiudere un 2021 funestato dalla morte di personaggi amatissimi dal pubblico, da Franco Battiato a Raffaella Carrà. Secondo quanto trapelato,sarebbe statoall’interno della sua abitazione di Roma.aveva 54La notizia della morte diè arrivata ...

