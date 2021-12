Paolo Calissano è morto | la carriera e gli amori dell’attore simbolo della fiction tv

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - SkyTG24 : #Roma, attore Paolo Calissano trovato morto in casa - eccoda : RT @SkyTG24: #PaoloCalissano è stato trovato morto nella sua casa a #Roma. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia dovuto a un'overdos… - noordungp : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: 'Ucciso da overdose di psicofarmaci' -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Calissano

Lutto nel mondo del cinema italiano e dello spettacolo, è morto. Il 54enne originario di Genova è stato trovato senza vita nel suo appartamento alla Balduina (Roma), disteso sul proprio letto . A fianco, sul comodino, come scrive l'edizione online ..., come è morto/ Mix letale di psicofarmaci? L'ex attore era depresso Secondo alcune fonti, i motivi per cui le lenticchie siano oggi associate alla fortuna, e in particolare a un ...È stato trovato morto nella sua casa a Roma l’attore genovese Paolo Calissano, celebre volto soprattutto in serie tv di successo negli anni ’90-2000, dalla `Dottoressa Giò´ a `Linda e il Brigadiere´, ...Trovato morto ieri sera in casa, a Roma, Paolo Calissano, il 54enne attore di origini genovesi protagonista di soap italiane di successo come “Vivere”, “Per amore” e ...