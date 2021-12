Palinsesto TV 31 dicembre: cosa vedere nella giornata di oggi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Palinsesto tv di oggi 31 dicembre: scegli cosa guardare sui principali canali nazionali. La programmazione di giornata fino alla prima serata. Un telecomando per cambiare canale (via pixabay)Non sai cosa guardare in TV quest’oggi? Vorresti sapere su quale canale e a che ora trasmettono il film di Natale che non puoi proprio perderti? Scorri l’articolo e troverai il Palinsesto TV completo del 31 dicembre per poter decidere. RAI UNO 06:00 RaiNews24 07:00 TG1 07:10 Unomattina 07:30 TG1 L.I.S. – Che tempo fa 08:00 TG1 – Che tempo fa 09:30 TG1 Flash 09:35 Rai Parlamento Telegiornale 09:50 TG1 10:30 Dreams Road 2021 11:55 E’ sempre mezzogiorno 13:30 TG1 14:00 Un gioioso Natale 15:30 Techetechetè 16:45 TG1 – TG1 Economia ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 31 dicembre 2021) Iltv di31: scegliguardare sui principali canali nazionali. La programmazione difino alla prima serata. Un telecomando per cambiare canale (via pixabay)Non saiguardare in TV quest’? Vorresti sapere su quale canale e a che ora trasmettono il film di Natale che non puoi proprio perderti? Scorri l’articolo e troverai ilTV completo del 31per poter decidere. RAI UNO 06:00 RaiNews24 07:00 TG1 07:10 Unomattina 07:30 TG1 L.I.S. – Che tempo fa 08:00 TG1 – Che tempo fa 09:30 TG1 Flash 09:35 Rai Parlamento Telegiornale 09:50 TG1 10:30 Dreams Road 2021 11:55 E’ sempre mezzogiorno 13:30 TG1 14:00 Un gioioso Natale 15:30 Techetechetè 16:45 TG1 – TG1 Economia ...

