PALINSESTI 9-15 GENNAIO 2022: TOLO TOLO, DOC, NON MI LASCIARE, CORRERE PER RICOMINCIARE (Di venerdì 31 dicembre 2021) I PALINSESTI Rai, Mediaset, La7 e Tv8 dal 9 al 15 GENNAIO 2022. Riprende a pieno regime la programmazione dopo le feste. Su Rai1 al via “Non mi LASCIARE” con Vittoria Puccini, la nuova stagione di “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero e, sempre in prima tv, il toccante film “CORRERE per RICOMINCIARE” che tenterà di arginare l’atteso “TOLO TOLO” di Checco Zalone su Canale 5. L’ammiraglia Mediaset vedrà chiudersi Sissi e tanto calcio tra Supercoppa e Coppa Italia. SETTIMANA DAL 9 AL 15 GENNAIO 2022 PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D CORRERE per RICOMINCIARE 1°Tv (trailer sotto)L Non Mi LASCIARE 1°TvM ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 31 dicembre 2021) IRai, Mediaset, La7 e Tv8 dal 9 al 15. Riprende a pieno regime la programmazione dopo le feste. Su Rai1 al via “Non mi” con Vittoria Puccini, la nuova stagione di “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero e, sempre in prima tv, il toccante film “per” che tenterà di arginare l’atteso “” di Checco Zalone su Canale 5. L’ammiraglia Mediaset vedrà chiudersi Sissi e tanto calcio tra Supercoppa e Coppa Italia. SETTIMANA DAL 9 AL 15PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 Dper1°Tv (trailer sotto)L Non Mi1°TvM ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: PALINSESTI 9-15 GENNAIO 2022: TOLO TOLO, DOC, NON MI LASCIARE, CORRERE PER RICOMINCIARE - bubinoblog : PALINSESTI 9-15 GENNAIO 2022: TOLO TOLO, DOC, NON MI LASCIARE, CORRERE PER RICOMINCIARE - infoitcultura : Netflix, Amazon Prime e Disney+: i palinsesti di gennaio 2022 - projectmanu : RT @AnimeClick: Netflix, Amazon Prime e Disney+: i palinsesti di gennaio 2022 - ronniehowlett3 : RT @AnimeClick: Netflix, Amazon Prime e Disney+: i palinsesti di gennaio 2022 -