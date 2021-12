Palermo, Bongiovanni a Giambrone: "Il Pd non è un autobus" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) - "Nessuno può permettersi di considerare il Pd un autobus sul quale si sale per arrivare alle candidature e si scende quando queste non arrivano o non sono andate a buon fine, o un partito al quale si aderisce e si porta la propria dote elettorale previo pagamento di un pegno politico. Nel Partito Democratico non si sta 'a condizione che'. Nel Partito Democratico si sta per convinzione, mettendo sempre il bene comune prima del destino dei singoli". Così, in una intervista all'Adnkronos, il Presidente del Pd Palermo Antonino Bongiovanni replica a distanza al vicesindaco della città Fabio Giambrone che oggi, su Repubblica Palermo, annuncia la volontà di candidarsi e di essere pronto alle primarie. Bongiovanni poi replica anche al sindaco ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021), 31 dic. (Adnkronos) - "Nessuno può permettersi di considerare il Pd unsul quale si sale per arrivare alle candidature e si scende quando queste non arrivano o non sono andate a buon fine, o un partito al quale si aderisce e si porta la propria dote elettorale previo pagamento di un pegno politico. Nel Partito Democratico non si sta 'a condizione che'. Nel Partito Democratico si sta per convinzione, mettendo sempre il bene comune prima del destino dei singoli". Così, in una intervista all'Adnkronos, il Presidente del PdAntoninoreplica a distanza al vicesindaco della città Fabioche oggi, su Repubblica, annuncia la volontà di candidarsi e di essere pronto alle primarie.poi replica anche al sindaco ...

Advertising

lifestyleblogit : Palermo, Bongiovanni a Giambrone: 'Il Pd non è un autobus' - - TV7Benevento : Palermo: Bongiovanni (Pd) a Giambrone, 'il partito non è un autobus, si sta per convinzione' (2)... - TV7Benevento : Palermo, Bongiovanni a Giambrone: 'Il Pd non è un autobus'... - fisco24_info : Palermo, Bongiovanni a Giambrone: 'Il Pd non è un autobus': 'Nessuno può permettersi di considerare il Pd un autobu… - italiaserait : Palermo, Bongiovanni a Giambrone: “Il Pd non è un autobus” -