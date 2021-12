Osimhen non è tra i convocati della Nigeria: salta la Coppa d'Africa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d'Africa. A renderlo ufficiale è proprio la federcalcio della Nigeria, che attraverso i propri canali ha comunicato delle variazioni nell'elenco dei convocati ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Victornon parteciperà allad'. A renderlo ufficiale è proprio la federcalcio, che attraverso i propri canali ha comunicato delle variazioni nell'elenco dei...

Advertising

SkySport : #Osimhen, niente Coppa d'Africa: non è tra i convocati dalla Nigeria #SkySport - sportli26181512 : Osimhen non è tra i convocati della Nigeria: salta la Coppa d'Africa: Osimhen non è tra i convocati della Nigeria:… - ottoneerminio12 : @FabioCasalucci Osimhen non gioca contro la juve - andreastoolbox : Osimhen, niente Coppa d'Africa: non è tra i convocati dalla Nigeria | Sky Sport - PaiEstimator : @Rioda_dr @mojitaaaaaa @maremmimpestata Non ci rende migliori di lui e non ci da una scusa per insultarlo, poi ci s… -