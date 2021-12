Osimhen, niente coppa d’Africa: la decisione della federazione nigeriana risolve la querelle (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVictor Osimhen non prenderà parte alla coppa d’Africa che avrà inizio il prossimo mese in Camerun. Il centravanti del Napoli è stato infatti escluso dall’ultima lista dei convocati della Nigeria alla competizione continentale. Una decisione che nelle ultime ore aveva preso concretezza, in virtù del fatto che oltre a non aver ancora risolto il problema al volto, il nigeriano è risultato anche positivo al covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVictornon prenderà parte allache avrà inizio il prossimo mese in Camerun. Il centravanti del Napoli è stato infatti escluso dall’ultima lista dei convocatiNigeria alla competizione continentale. Unache nelle ultime ore aveva preso concretezza, in virtù del fatto che oltre a non aver ancora risolto il problema al volto, il nigeriano è risultato anche positivo al covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

mracciughina : Osimhen salterà la coppa d’Africa. Come? Falso positivo? Io non ho detto niente… - Luxgraph : Ufficiale, niente Coppa d'Africa per Osimhen - anteprima24 : ** #Osimhen, niente coppa d'Africa: la decisione della federazione nigeriana risolve la querelle **… - OdeonZ__ : Napoli, Osimhen positivo al Covid prima del rientro: resta in Nigeria - KekkoBottis : @SpudFNVPN indescrizioni su osimhen che arrivano dall’africa, sai niente france? -