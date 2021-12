Osimhen | arriva la decisione della Nigeria sulla Coppa d’Africa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Victornon andrà in. Dopo la positività al Covid-19 riscontrata nella giornata di ieri, l'attaccante era in dubbio per la partenza per la competizione. Oggi la federazionena ha ufficialmente comunicato i 28 convocati per il torneo, tra i quali non figura il centravanti del Napoli. Lapare sia stata dello stesso, in accordo con lae il ct Austin Eguavoen. L'attaccante quindi terminerà l'isolamento, per poi procedere con il recupero con il Napoli e scendere in campo il prima possibile.