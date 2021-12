Oroscopo Gemelli domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 1 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Occhio, amici dei Gemelli, che questo 2022 si aprirà , per voi, con l’opposizione marcata e fastidiosa della Luna e di Marte, con esiti leggermente negativi. Nullo di così tanto grave, ma in generale non vi sentirete a vostro agio da nessuna parte in questo sabato, finendo per litigare anche con persone con cui non vorreste farlo. Mantenete la calma, ed evitate le polemiche sterili. Leggi l’Oroscopo del 1 gennaio per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 1? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Occhio, amici dei, che questo 2022 si aprirà , per voi, con l’opposizione marcata e fastidiosa della Luna e di Marte, con esiti leggermente negativi. Nullo di così tanto grave, ma in generale non vi sentirete a vostro agio da nessuna parte in questo sabato, finendo per litigare anche con persone con cui non vorreste farlo. Mantenete la calma, ed evitate le polemiche sterili. Leggi l’del 1 peri ...

