Oms | il Coronavirus non cancella altre pandemie

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Nonostante in molti Paesi, soprattutto dell'Africa, gran parte della popolazione non abbia ancora ricevuto il vaccino, il 2021 "e' stato un anno di sforzi colossali per migliorare la salute globale". ...

Ultime Notizie dalla rete : Oms Coronavirus

Nonostante in molti Paesi, soprattutto dell'Africa, gran parte della popolazione non abbia ancora ricevuto il vaccino, il 2021 'e' stato un anno di sforzi colossali per migliorare la salute globale'. "Se mettiamo fine all'iniquità, questo sarà l'anno in cui metteremo fine alla pandemia". Sono parole di speranza quelle arrivate nelle scorse ore dal Direttore Generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebre...