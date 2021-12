Omicron stadi: ridotti al 50 percento gli ingressi (Di venerdì 31 dicembre 2021) La variante Omicron ieri 30 Dicembre ha riscontrato oltre 100 mila contagi e il nuovo Dpcm del Governo Italiano ha dato una stretta ancora maggiore perchè la contagiosità del virus cresce. Lo stadio ovviamente è stato classificato come un luogo di rischio alto per il possibile contagio ed è per questo motivo che la capienza di ingresso sono stati abbassati rispetto a prima del nuovo decreto. Il vero problema ora sarà la precedente vendita dei biglietti per le partite acquistate dai tifosi, che dovrebbero almeno essere rimborsati. Ma non solo il Calcio deve fare i conti con la stretta, ma anche il Basket subirà lo stesso trattamento. Covid: chiude in anticipo la Serie B Omicron stadi: cosa cambia? Abbiamo già imparato a conoscere la precedente variante Delta che è ancora attiva, ma ora è il turno di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 31 dicembre 2021) La varianteieri 30 Dicembre ha riscontrato oltre 100 mila contagi e il nuovo Dpcm del Governo Italiano ha dato una stretta ancora maggiore perchè la contagiosità del virus cresce. Loo ovviamente è stato classificato come un luogo di rischio alto per il possibile contagio ed è per questo motivo che la capienza di ingresso sono stati abbassati rispetto a prima del nuovo decreto. Il vero problema ora sarà la precedente vendita dei biglietti per le partite acquistate dai tifosi, che dovrebbero almeno essere rimborsati. Ma non solo il Calcio deve fare i conti con la stretta, ma anche il Basket subirà lo stesso trattamento. Covid: chiude in anticipo la Serie B: cosa cambia? Abbiamo già imparato a conoscere la precedente variante Delta che è ancora attiva, ma ora è il turno di ...

