Omicron | Oms Europa | “Picco entro fine gennaio con oltre 8 milioni di casi al giorno”

"Si prevede che l'ondata di variante Omicron" di Sars-CoV-2 "raggiungerà il Picco in Europa e in Asia centrale entro la fine di gennaio 2022, con oltre 8 milioni di casi segnalati ogni giorno, il doppio del numero che osserviamo ora". E' quanto prospetta Hans Kluge, direttore dell'ufficio regionale dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Europa, che affida a Twitter la sua riflessione di fine anno e traccia lo scenario che aspetta la regione europea con l'ascesa di Omicron.

