Omicron, Oms Europa: “Picco entro fine gennaio con oltre 8 milioni di casi al giorno” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Si prevede che l’ondata di variante Omicron” di Sars-CoV-2 “raggiungerà il Picco in Europa e in Asia centrale entro la fine di gennaio 2022, con oltre 8 milioni di casi segnalati ogni giorno, il doppio del numero che osserviamo ora”. E’ quanto prospetta Hans Kluge, direttore dell’ufficio regionale dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Europa, che affida a Twitter la sua riflessione di fine anno e traccia lo scenario che aspetta la regione europea con l’ascesa di Omicron. “Omicron DILAGA SPECIE TRA GIOVANI ADULTI” – “Il numero dei casi Covid è aumentato nettamente nella regione europea nell’ultima settimana, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Si prevede che l’ondata di variante” di Sars-CoV-2 “raggiungerà iline in Asia centraleladi2022, condisegnalati ogni, il doppio del numero che osserviamo ora”. E’ quanto prospetta Hans Kluge, direttore dell’ufficio regionale dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), che affida a Twitter la sua riflessione dianno e traccia lo scenario che aspetta la regione europea con l’ascesa di. “DILAGA SPECIE TRA GIOVANI ADULTI” – “Il numero deiCovid è aumentato nettamente nella regione europea nell’ultima settimana, ...

Advertising

fanpage : L'Oms mette in guardia i governi, compreso quello italiano, sulla durata della #quarantena con #omicron in circolaz… - MediasetTgcom24 : Oms Europa: 'Boom di contagi per Omicron, diffuso tra giovani' #Covid - LaStampa : Covid, la variante Omicron continua a dilagare in Europa ma in Sudafrica il picco sembra essere superato. L’Oms: “V… - FirenzePost : Variante Omicron: Oms, picco in Europa sarà raggiunto a fine gennaio 2022 - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Oms Europa: 'Boom di contagi per Omicron, diffuso tra giovani' #Covid -