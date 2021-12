Omicron, il Sudafrica toglie le restrizioni: superato il picco senza l’aumento dei morti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic — Cattive notizie per gli allarmisti e i chiusuristi, ottime notizie invece per tutte le altre persone che vorrebbero soltanto tornare a una vita normale, a dispetto di chiusure, distanziamento sociale e limitazioni varie: il Sudafrica è riuscito a superare il picco determinato dalla variante Omicron senza un particolare aumento dei decessi, tanto da aver deciso di eliminare il coprifuoco. Il Sudafrica toglie il coprifuoco La Presidenza dello Stato africano ha infatti comunicato che «sebbene la variante Omicron sia altamente trasmissibile, i tassi di ospedalizzazione sono stati inferiori rispetto alle ondate precedenti». Proprio in Sudafrica la variante ha fatto la sua prima comparsa, determinando vaste ondate di incertezza nella comunità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic — Cattive notizie per gli allarmisti e i chiusuristi, ottime notizie invece per tutte le altre persone che vorrebbero soltanto tornare a una vita normale, a dispetto di chiusure, distanziamento sociale e limitazioni varie: ilè riuscito a superare ildeterminato dalla varianteun particolare aumento dei decessi, tanto da aver deciso di eliminare il coprifuoco. Ilil coprifuoco La Presidenza dello Stato africano ha infatti comunicato che «sebbene la variantesia altamente trasmissibile, i tassi di ospedalizzazione sono stati inferiori rispetto alle ondate precedenti». Proprio inla variante ha fatto la sua prima comparsa, determinando vaste ondate di incertezza nella comunità ...

