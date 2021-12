Omicron, il Sudafrica ha superato il picco senza un forte aumento dei morti (e toglie il coprifuoco) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Sudafrica , primo Paese dove è stata individuata Omicron, ha annunciato di aver superato il picco della variante del Covid senza un aumento significativo nel numero dei decessi. 'Tutti gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il, primo Paese dove è stata individuata, ha annunciato di averildella variante del Covidunsignificativo nel numero dei decessi. 'Tutti gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Sudafrica ha annunciato di aver superato il picco dell'ondata di Omicron senza un aumento significativo nel nume… - Ruffino_Lorenzo : Considerando la diffusione di Omicron in Italia perché è ancora in vigore il divieto di ingresso dal Sudafrica? - Ruffino_Lorenzo : In Sudafrica il tasso di ricovero con Omicron si è dimezzato rispetto a prima. Per dare un po' di contesto in Itali… - nickpan21 : RT @Agenzia_Ansa: Sudafrica, il picco dell'ondata di Omicron è stato superato senza un aumento significativo nel numero dei morti. Il Paes… - IlCastiga : RT @laperlaneranera: Covid Sudafrica, picco Omicron superato: via il coprifuoco. Dall'inizio della Pandemia il Sudafrica, (Abitanti 59,31… -