Omicron, il Sudafrica annuncia: “Superato il picco senza aumento significativo di morti”. In Francia la variante ora è dominante (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Sudafrica, dove il mese scorso è stata rilevata la nuova variante Omicron di Sars Cov 2, ha annunciato di aver Superato il picco dell’ondata senza un aumento significativo nel numero dei decessi per Covid. I dati preliminari, per cui la mutazione fosse più contagiosa di Delta ma meno aggressiva grazie anche alla barriera imposta dal vaccino, sembra essere confermati. “Tutti gli indicatori suggeriscono che il Paese ha probabilmente Superato il picco della quarta ondata” della pandemia, ha affermato la presidenza in un comunicato che annuncia anche la revoca di alcune restrizioni sanitarie, in particolare del coprifuoco notturno. “Un aumento marginale del numero di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il, dove il mese scorso è stata rilevata la nuovadi Sars Cov 2, hato di averildell’ondataunnel numero dei decessi per Covid. I dati preliminari, per cui la mutazione fosse più contagiosa di Delta ma meno aggressiva grazie anche alla barriera imposta dal vaccino, sembra essere confermati. “Tutti gli indicatori suggeriscono che il Paese ha probabilmenteildella quarta ondata” della pandemia, ha affermato la presidenza in un comunicato cheanche la revoca di alcune restrizioni sanitarie, in particolare del coprifuoco notturno. “Unmarginale del numero di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Sudafrica ha annunciato di aver superato il picco dell'ondata di Omicron senza un aumento significativo nel nume… - Ruffino_Lorenzo : Considerando la diffusione di Omicron in Italia perché è ancora in vigore il divieto di ingresso dal Sudafrica? - SkyTG24 : Covid in Sudafrica, picco Omicron superato senza aumento morti - stefi1966r : RT @Italia_Notizie: In Sudafrica picco di Omicron superato Il governo inizia ad allentare le restrizioni - Babet01667270 : RT @ImolaOggi: Covid, Sudafrica: picco Omicron superato senza aumento di morti -