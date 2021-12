Omicron, gli anticorpi generati dai vaccini sono efficaci? Lo studio pubblicato da Nature (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli attuali anti - sarebbero poco efficaci contro la variante . La (pessima) notizia arriva da uno studio condotto per la rivista 'Nature', coordinata da Viviana Simon e Florian Krammer , del ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli attuali anti - sarebbero pococontro la variante . La (pessima) notizia arriva da unocondotto per la rivista '', coordinata da Viviana Simon e Florian Krammer , del ...

Advertising

ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - fattoquotidiano : Uk, Omicron ormai dominante, ma rischio di ricovero inferiore almeno del 40% rispetto a Delta: gli studi e i dati s… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - marco_borrano : RT @intuslegens: Dopo tre dosi, sono soddisfatti di essere positivi: «Almeno non sono intubato». Poi gli ricordi che con la Delta il 98% de… - pantycat : @AlessaV81 @chiadegli Da zero a 14 anni sono circa 8.000.000 contando che gli under 12 hanno solo la prima dose che… -