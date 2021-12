Omicron corre in Europa | Vienna offre 500 euro per il booster

Advertising

infoitinterno : A Monreale corre Omicron, oltre 90 casi e un ricovero grave - monrealeatoday : A Monreale corre Omicron, oltre 90 casi e un ricovero grave - - stanzaselvaggia : @Zio_Dino Certo, è per questo che mi chiedo se ce la faranno. Visto quanto corre Omicron, a breve dovranno rinchiu… - Paola05922663 : @MinervaMcGrani1 Con le stesse evidenze scientifiche con le quali spingono alla terza dose, che per loro stessa amm… - MastroBlockcha1 : RT @AlessLongo: Io con omicron sarei senza mezze misure. Toglierei a breve isolamento anche per i positivi vaccinati senza febbre e mettere… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron corre

Corriere della Sera

non si ferma e dilaga nel mondo dove, dalla Francia all'India, la nuova variante continua a far schizzare i contagi. E in tutti gli Stati si cerca di accelerare la corsa al vaccino e ...BOLOGNA - La variantee l'impennata di contagi e quarantene non risparmia il personale impegnato nel trasporto ferroviario. Per far fronte alle assenze, Trenitalia - Tper, in accordo con la Regione, ha ...Omicron non si ferma e dilaga nel mondo dove, dalla Francia all'India, la nuova variante continua a far schizzare i contagi. E in tutti gli Stati ...Nel caso di soggetti fragili il discorso cambia: per questo bisogna continuare a seguire tutte le precauzioni per evitare il contagio: l'uso della mascherina Ffp2, il distanziamento sociale e il ricor ...