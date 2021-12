“Omicidio colposo”. Paolo Calissano, si muovono i magistrati: disposta l’autopsia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Al momento del ritrovamento del corpo Paolo Calissano era morto da almeno due giorni. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe avvenuto proprio per un abuso di psicofarmaci. Indagini dei carabinieri sono in corso e non è ancora chiaro se la morte sia avvenuta o meno per un gesto volontario. La salma è stata portata all’obitorio del Gemelli per un’ispezione cadaverica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma per i rilievi. Tanti i particolari ed i messaggi arrivati per ricordare l’attore. Tra i più toccanti quello di Barbara D’Urso. “Ciao Paolo Calissano… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti”, recita il post della conduttrice e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Al momento del ritrovamento del corpoera morto da almeno due giorni. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe avvenuto proprio per un abuso di psicofarmaci. Indagini dei carabinieri sono in corso e non è ancora chiaro se la morte sia avvenuta o meno per un gesto volontario. La salma è stata portata all’obitorio del Gemelli per un’ispezione cadaverica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma per i rilievi. Tanti i particolari ed i messaggi arrivati per ricordare l’attore. Tra i più toccanti quello di Barbara D’Urso. “Ciao… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti”, recita il post della conduttrice e ...

Advertising

repubblica : Morte attore Paolo Calissano, la procura apre indagine per omicidio colposo e dispone l'autopsia: ipotesi di decess… - mariellatp01 : RT @rtl1025: ??Dieci persone, tra vertici nazionali e regionali di #Italgas, sono state indagate dalla Procura di Agrigento nell'ambito dell… - paolo77jpm : RT @repubblica: Morte attore Paolo Calissano, la procura apre indagine per omicidio colposo e dispone l'autopsia: ipotesi di decesso per ov… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Paolo Calissano, la mossa della Procura: si indaga per omicidio colposo. #calissano #fiction #roma #psicofarmaci #iltempoquot… - ilcirotano : Per la morte di Calissano la prima ipotesi di reato è omicidio colposo - -