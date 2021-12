Omicidio Angela Kukawski: trovata morta la manager delle celebrità (Di venerdì 31 dicembre 2021) Angela Kukawski è stata trovata morta dopo essere scomparsa il 22 dicembre: è stata la manager di diverse celebrità statunitensi, dalla famiglia Kardashian a Nicki Minaj. Il cadavere di Angela Kukawski è stato trovato il 23 dicembre all’interno del bagagliaio della sua auto in un parcheggio di Simi Valley. Angela è stata la manager di tante celebrità statunitensi, tra cui: la famiglia Kardashian, Kanye West, Nicki Minaj e Offset. Inoltre, era consulente degli eredi di Tupac Shakur. (screenshot video)La scomparsa della manager era stata denunciata il 22 dicembre, nella zona di Sherman Oaks. Sul suo corpo privo di vita sono stati rilevati segni di strangolamento e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 31 dicembre 2021)è statadopo essere scomparsa il 22 dicembre: è stata ladi diversestatunitensi, dalla famiglia Kardashian a Nicki Minaj. Il cadavere diè stato trovato il 23 dicembre all’interno del bagagliaio della sua auto in un parcheggio di Simi Valley.è stata ladi tantestatunitensi, tra cui: la famiglia Kardashian, Kanye West, Nicki Minaj e Offset. Inoltre, era consulente degli eredi di Tupac Shakur. (screenshot video)La scomparsa dellaera stata denunciata il 22 dicembre, nella zona di Sherman Oaks. Sul suo corpo privo di vita sono stati rilevati segni di strangolamento e ...

ilgiornale : La manager Angela Kukawski è strata trovata morta in auto con evidenti segni di sevizie e per questo omicidio è sta… - messveneto : Los Angeles, la manager delle Kardashian trovata morta nella sua auto, arrestato il fidanzato: Jason Barker è accus…