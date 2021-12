Oltre 144mila nuovi contagiati (nuovo record) nell'ultimo giorno dell'anno (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'ultimo giorno dell'anno porta un nuovo record di contagiati da coronavirus: oggi i nuovi positivi sono stati 144.243, contro i 126.888 di ieri. I morti sono stati 155 nelle ultime 24 ore. Numeri ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'porta undida coronavirus: oggi ipositivi sono stati 144.243, contro i 126.888 di ieri. I morti sono stati 155e ultime 24 ore. Numeri ...

Advertising

UnioneSarda : Nuovo record di positivi in Italia: oltre 144mila in 24 ore. Altre 155 vittime - Cris_C17 : Appena provi a distogliere il pensiero ecco che arriva un altra mazzata ??oltre 144mila contagi #VariantOmicron… - T7TorreSette : #Covid_19 Oltre 144mila nuovi casi in #Italia, superati i 900mila attuali positivi >> -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 144mila Oltre 144mila nuovi contagiati (nuovo record) nell'ultimo giorno dell'anno L'ultimo giorno dell'anno porta un nuovo record di contagiati da coronavirus: oggi i nuovi positivi sono stati 144.243, contro i 126.888 di ieri. I morti sono stati 155 nelle ultime 24 ore. Numeri ...

Il Comune investe 150mila euro sulle strade: ecco la via interessata dai lavori Dopo l'approvazione, la settimana scorsa, dei progetti di intervento sulle frazioni di Marina e Rispescia, la Giunta comunale di Grosseto ha approvato nell'odierna seduta lavori per oltre 144mila euro, per il rifacimento della sede viaria e per l'abbattimento di barriere architettoniche in un tratto di via Bonghi . Si provvederà anche alla sostituzione dei pini presenti nell'area ...

Nuovo record di positivi in Italia: oltre 144mila in 24 ore. Altre 155 vittime - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it Covid: nuovo record positivi, sono oltre 144 mila (ANSA) - ROMA, 31 DIC - Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le vittime, secondo i dati del ministero della ...

Nuovo record di positivi in Italia: oltre 144mila in 24 ore. Altre 155 vittime Nuovo record di positivi in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 144.243 i nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le nuove vittime mietute da ...

L'ultimo giorno dell'anno porta un nuovo record di contagiati da coronavirus: oggi i nuovi positivi sono stati 144.243, contro i 126.888 di ieri. I morti sono stati 155 nelle ultime 24 ore. Numeri ...Dopo l'approvazione, la settimana scorsa, dei progetti di intervento sulle frazioni di Marina e Rispescia, la Giunta comunale di Grosseto ha approvato nell'odierna seduta lavori pereuro, per il rifacimento della sede viaria e per l'abbattimento di barriere architettoniche in un tratto di via Bonghi . Si provvederà anche alla sostituzione dei pini presenti nell'area ...(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le vittime, secondo i dati del ministero della ...Nuovo record di positivi in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 144.243 i nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le nuove vittime mietute da ...