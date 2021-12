Oltre 126mila contagiati. Isolamento, ora si cambia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Caos tamponi, per l'uscita dalla quarantena validi anche i test nei centri privati. Contatto stretto con un positivo: con la terza dose solo obbligo di mascherina di ALESSANDRO FARRUGGIA Leggi su quotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Caos tamponi, per l'uscita dalla quarantena validi anche i test nei centri privati. Contatto stretto con un positivo: con la terza dose solo obbligo di mascherina di ALESSANDRO FARRUGGIA

Oltre 126mila contagiati. Isolamento, ora si cambia Caos tamponi, per l'uscita dalla quarantena validi anche i test nei centri privati. Contatto stretto con un positivo: con la terza dose solo obbligo di mascherina di ALESSANDRO FARRUGGIA

Sarà obbligo vaccinale? Le due opzioni di Draghi Il premier accelera: a inizio 2022, con un cdm il 5 gennaio, o l'estensione del certificato rafforzato per lavorare dappertutto o l'obbligo vaccinale. Maggioranza spaccata. Intanto da oggi l'isolament ...

