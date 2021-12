Oggi 31 dicembre preghiamo San Silvestro I Papa | Perché si festeggia alla fine dell’anno? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oggi si festeggia la notte di Capodanno, ma non molti conoscono la storia del Santo celebrato in questo giorno, che ha retto con saggezza la Chiesa durante tutto il suo pontificato e che pare aver compiuto addirittura un miracolo. E’ stato il primo Papa di una Chiesa non più minacciata dalle terribili persecuzioni dei primi secoli. L'articolo Oggi 31 dicembre preghiamo San Silvestro I Papa Perché si festeggia alla fine dell’anno? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 31 dicembre 2021)sila notte di Capodanno, ma non molti conoscono la storia del Santo celebrato in questo giorno, che ha retto con saggezza la Chiesa durante tutto il suo pontificato e che pare aver compiuto addirittura un miracolo. E’ stato il primodi una Chiesa non più minacciata dalle terribili persecuzioni dei primi secoli. L'articolo31Sansi? proviene da La Luce di Maria.

