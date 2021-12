Oggi 144.243 nuovi casi e 155 morti. Il tasso positività è all'11,8% (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - Nuovo record di casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute di veenrdì 31 dicembre 2021, se ne sono registrati 144.243 contro i 126.888 del giorno precedente. Numero record anche per i tamponi, 1.224.025, a fronte di 1.150.352 ieri con un tasso di positività che sale all'11,78% (ieri era 11,0%). I morti di Oggi sono 155, uno in meno di ieri, per un totale da inizio pandemia di 137.402. Il numero dei ricoveri ordinari sale a 11.150 (+284 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.260 (+34), con 119 ingressi del giorno (ieri 134). La regione con il maggior numero di nuovi casi si conferma la Lombardia con 41.458 davanti a Toscana (16.886), Campania (14.587), Piemonte (11.501) ed ... Leggi su agi (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - Nuovo record didi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute di veenrdì 31 dicembre 2021, se ne sono registrati 144.243 contro i 126.888 del giorno precedente. Numero record anche per i tamponi, 1.224.025, a fronte di 1.150.352 ieri con undiche sale all'11,78% (ieri era 11,0%). Idisono 155, uno in meno di ieri, per un totale da inizio pandemia di 137.402. Il numero dei ricoveri ordinari sale a 11.150 (+284 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.260 (+34), con 119 ingressi del giorno (ieri 134). La regione con il maggior numero disi conferma la Lombardia con 41.458 davanti a Toscana (16.886), Campania (14.587), Piemonte (11.501) ed ...

