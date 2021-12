Nuovo tampone in fluorescenza: cos’è, come funziona e dove trovarlo nelle farmacie di Roma e del Lazio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Saranno presto disponibili anche in Italia dei nuovi tamponi per il test Covid. Questa nuova tipologia di tamponi userà il metodo della fluorescenza e sarà affidabile quanto quelli molecolari. Questo sarà un grande vantaggio dato che unirà i vantaggi e la rapidità dei test rapidi e la sicurezza di quelli molecolari. come funzionano i tamponi in fluorescenza I tamponi in fluorescenza sono fatti più o meno come i “classici” test rapidi o molecolari. Consistono quindi in un cotton fioc da infilare nella narice. L’unica differenza sta nel funzionamento, ovvero questo Nuovo tampone “utilizza un valore numerico derivante dall’utilizzo di uno strumento di laboratorio dedicato, che quantifica il risultato”. In sostanza, con il metodo della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Saranno presto disponibili anche in Italia dei nuovi tamponi per il test Covid. Questa nuova tipologia di tamponi userà il metodo dellae sarà affidabile quanto quelli molecolari. Questo sarà un grande vantaggio dato che unirà i vantaggi e la rapidità dei test rapidi e la sicurezza di quelli molecolari.no i tamponi inI tamponi insono fatti più o menoi “classici” test rapidi o molecolari. Consistono quindi in un cotton fioc da infilare nella narice. L’unica differenza sta nelmento, ovvero questo“utilizza un valore numerico derivante dall’utilizzo di uno strumento di laboratorio dedicato, che quantifica il risultato”. In sostanza, con il metodo della ...

