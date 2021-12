Nuovo singolo a gennaio per la band milanese Fake (Di venerdì 31 dicembre 2021) Questo appuntamento chiude uno splendido anno per la band prodotta da Nicola Ferrara (Edizioni Principio), che sempre in questi giorni ha girato il video del Nuovo singolo “Solo dentro al ghiaccio”, in uscita a gennaio 2022 Dopo essere approdati in sfida ad Amici nel mese di Novembre, ecco una nuova grande avventura per i Fake, nota band milanese composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia, che grazie alla vittoria del “Christmas Contest”, ha fatto parte del cast del Concerto di Natale 2021, evento in prima serata su Canale 5 dalle ore 21.00 del 24 dicembre, andata in replica il pomeriggio del 25. Sullo stesso palco dove si sono esibiti artisti del calibro di Shaggy, Francesca Michielin, Enrico Ruggeri, Bugo, Emma Muscat e molti altri, i ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Questo appuntamento chiude uno splendido anno per laprodotta da Nicola Ferrara (Edizioni Principio), che sempre in questi giorni ha girato il video del“Solo dentro al ghiaccio”, in uscita a2022 Dopo essere approdati in sfida ad Amici nel mese di Novembre, ecco una nuova grande avventura per i, notacomposta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia, che grazie alla vittoria del “Christmas Contest”, ha fatto parte del cast del Concerto di Natale 2021, evento in prima serata su Canale 5 dalle ore 21.00 del 24 dicembre, andata in replica il pomeriggio del 25. Sullo stesso palco dove si sono esibiti artisti del calibro di Shaggy, Francesca Michielin, Enrico Ruggeri, Bugo, Emma Muscat e molti altri, i ...

